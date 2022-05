Le 4e Trail Sofac Amizmiz lie plaisir, solidarité et écologie le 22 mai

Les amateurs de course à pied en pleine nature ont rendez-vous, le dimanche 22 mai prochain, pour la 4e édition du Trail Sofac Amizmiz, un évènement sportif à forte action écologique et sociale.

Dans une nature exceptionnelle et généreuse, les organisateurs passionnés du trail ont concocté pour cette édition trois parcours en pleine nature offrant une diversité de paysage et de difficultés pour tous les participants, des amateurs aux compétiteurs les plus aguerris. Ainsi, le trail propose aux participants de relever les défis de trois parcours long de 9, 19 et 29km.

Sur le terrain, les coureurs et organisateurs contribueront également à des actions concrètes avec notamment le nettoyage des sites de la région, soit 29 km, avec l’aide de volontaires rémunérés. Cet événement sportif ambitionne ainsi de faire découvrir que la protection de l’environnement est indispensable pour avoir des sites offrant une pratique du sport dans les meilleures conditions, afin de promouvoir une activité en pleine nature respectueuse de son environnement, sa biodiversité et son écosystème.

Des espaces de détente et des stands de thé, café, et repas bio seront par ailleurs mis en places et servis à tous les participants, accompagnants, coureurs et marcheurs, notent les organisateurs.

L’Association Trail Maroc, organisatrice de l’évènement, affirme avec ce trail et ses actions parallèles, son attachement à ses valeurs, à savoir le respect des autres, le respect de soi et le respect de l’environnement.