Tennis : Plateau relevé pour le Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem

La 20e édition du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis, qui se tiendra du 14 au 21 mai au club sportif des cheminots à Rabat, sera marquée par une présence distinguée de certaines des meilleures joueuses mondiales, a assuré le comité d'organisation de cette compétition.

Cette manifestation sportive internationale accueillera cette année 60 joueuses représentant 20 pays, dont 30 classées dans le top 100 mondial, a affirmé M. Khalid Outaleb, directeur technique de ce Grand Prix, placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI.

M. Outaleb a indiqué que le tableau final du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem connait la présence de l'Australienne Ajla Tomljanovic (40e au classement WTA), la Kazakhe Yulia Putintseva (51e), l'Espagnole Nuria Parrizas (54e), l'Allemande Laura Siegemund (57e), l'Egyptienne Mayar Shérif (61e), la Brésilienne Maia Haddad Beatriz (65e) et l'Espagnole Garbine Muguruza (ex numéro 1 et actuelle 9e mondiale), qui a reçu une wild card des organisateurs avec la Marocaine Yasmine El Kabbaj.

S'agissant de l'absence de la Tunisienne Ons Jabeur de ce tournoi, elle qui y a régulièrement figuré, le directeur technique de ce trophée a fait savoir que le calendrier de la joueuse ne le lui permet pas, alors qu'elle prit part au tournoi de Madrid, participe actuellement à celui de Rome et s'apprête à prendre part aux internationaux de France.

Pour sa part, le vice-président de la Fédération royale marocaine de tennis, Aziz Laaraf, a relevé que le Maroc est le seul pays en Afrique à abriter régulièrement des tournois de ce calibre, à l'image du Grand Prix Hassan II. Les rencontres du Grand prix SAR la Princesse Lalla Meryem seront par ailleurs diffusées dans 150 pays et suivies par plus de 300 millions de personnes sur les réseaux sociaux, a-t-il souligné.

La gagnante du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem, doté d'une enveloppe de 250 000 USD, décrochera 280 points dans le classement des meilleures joueuses mondiales, tandis que la finaliste recevra 180 points. Les joueuses éliminées en demi-finales gagneront, elles, 110 points en individuel, soit le même nombre qui ira aux 3 meilleurs tandems en double.