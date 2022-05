Appel à inscrire le Moussem Moulay Abdellah Amghar au patrimoine immatériel de l'UNESCO

Le comité d’organisation du Moussem Moulay Abdallah Amghar a officiellement appelé, lundi, l'organisation mondiale de l’UNESCO, à inscrire le Moussem Moulay Abdellah Amghar sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

À cet égard, Moulay El Mahdi El Fatimi a réitéré, au nom du comité d’organisation de ce Moussem, son appel à soutenir l'inscription de cette manifestation culturelle d'envergure sur la liste du patrimoine humain immatériel.

«En ma qualité de président de la commune rurale, président du comité d’organisation dudit Moussem et membre de la chambre des représentants, j’invite l’UNESCO à bien vouloir inscrire le Moussem Moulay Abdellah Amghar sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Il est inconcevable aujourd’hui qu’un tel événement culturel (...) ne puisse jouir de cette reconnaissance très significative de la part de l’UNESCO», a-t-il indiqué.

Le moussem est aujourd'hui perçu comme l'une des plus importantes manifestations du genre au Maroc, «de par ses 2 millions de visiteurs marocains et étrangers chaque année, sa mobilisation et rassemblement de plus de 110 "sorbas" représentant les tribus les plus réputées du domaine de Tbourida, ainsi que par la plus grande concentration de cavalerie au Maroc, avec près de 2 000 cavaliers», a rappelé M. El Fatimi.

Célébré depuis plus des centaines d'années, le Moussem de Moulay Abdellah Amghar est considéré comme l’une des manifestations religieuses et culturelles les plus attrayantes et les plus riches du Royaume. Il est célébré par les tribus des Doukkala à la mémoire du saint Moulay Abdellah Amghar dans la commune rurale de Moulay Abdellah, située entre El Jadida et Sidi Bouzid.

Grâce à ses festivités très variées, se déclinant entre des activités religieuses, patrimoniales et folkloriques dans les différents espaces, ses fantasia, sa fauconnerie, ses soirées artistiques populaires, sa valorisation de l’art de la «Halqa», le Moussem Moulay Abdellah Amghar, «mérite aujourd’hui plus d’égard», a conclu le président du comité d’organisation.