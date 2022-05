L’ONU salue la contribution «essentielle» du Maroc dans la préservation de l'arganier

Les Nations unies ont mis en avant, mardi, les efforts et la contribution «essentielle» du Maroc en matière de sauvegarde et de préservation de l’arganier, «une source d’inspiration pour la réalisation des objectifs de développement durable».

«Je tiens à remercier le Maroc pour sa contribution essentielle pour sauvegarder et cultiver durablement l’arganier», a souligné la vice-Secrétaire générale de l’ONU, Amina Mohammed, dans un message vidéo à l’occasion de la cérémonie de célébration de la deuxième édition de la journée internationale de l’arganier, tenue à Agadir.

Elle a relevé que l’arganier, arbre endémique du Maroc, «représente une source d’inspiration et de motivation alors que nous œuvrons ensemble pour parvenir à la réalisation de l’agenda du développement durable d’ici à 2030», notant que cet arbre «contribue à des paysages et à des moyens de subsistance résilients face aux conditions météorologiques extrêmes». «Il s’agit également d’un pilier des économies rurales qui génère des revenus pour nombre de personnes, notamment les femmes et les jeunes», a aussi indiqué la responsable onusienne.

De son côté, le président de l’Assemblée générale de l’ONU, Abdulla Shahid, a relevé que l’arganier symbolise le développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales, tout en saluant un «symbole de résistance» qui offre des «voies durables» pour la promotion d’un développement socio-économique des communautés rurales.

En ce sens, la directrice exécutive d'ONU Femmes, Sima Sami Bahous, a mis en exergue les efforts déployés par le Maroc en vue de préserver cet héritage ancestral, ainsi que la gestion durable de son écosystème qui permet de renforcer l’autonomisation économique et l’inclusion financière des femmes rurales et qui contribue à la lutte contre le changement climatique.

Organisée sous le thème «L'arganier, symbole de résilience», la cérémonie de célébration de la 2e édition de la Journée internationale de l'arganier, initiée par le Maroc et l’ONU, a été suivie à travers le monde, en live sur la web TV des Nations Unies, sur YouTube et les réseaux sociaux.