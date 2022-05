Malaga : Ouahbi souligne les engagements du Maroc pour lutter contre le terrorisme

Depuis les attentats terroristes de Casablanca en 2003, le Maroc a tenu à adopter une politique pénale avancée en matière de lutte contre le terrorisme, marquée par la prévention et l'anticipation pour faire face à la menace terroriste en l'éradiquant à la racine, a souligné, mardi à Malaga, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

Le Maroc a pris une batterie de mesures juridiques et institutionnelles importantes, a relevé le ministre qui intervenait lors de la réunion ministérielle de haut niveau tenue dans le cadre de la Conférence internationale sur les droits de l'Homme, la société civile et la lutte contre le terrorisme qui se tient les 10 et 11 mai.

À cet égard, il a noté que le Maroc a également œuvré à la mise en place de plusieurs instances et mécanismes visant à assurer l'efficacité et l'efficience nécessaires face au terrorisme et à l'extrémisme, dans le plein respect des droits et libertés, des garanties de procès équitables et de l'État de droit.

M. Ouahbi a ainsi précisé que la Cour d'appel de Rabat se charge de l’examen des affaires liées au terrorisme et à son financement, ainsi que les tribunaux de première instance de Rabat, Fès, Casablanca et Marrakech en matière d'infractions de blanchiment d'argent, rappelant aussi la création du Bureau central d’investigations judiciaires. Par ailleurs, il a été procédé à la création de l'Autorité nationale du renseignement financier et du Comité national chargé de l’exécution des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU en lien avec le terrorisme et la prolifération des armes et leur financement.

Le ministre a souligné que le Maroc a conclu, le 6 octobre 2020, un accord avec les Nations unies en vertu duquel il a été procédé à la création du Bureau du programme de l'UNOCT pour la lutte contre le terrorisme en Afrique, le premier sur le continent, qui vise à élaborer et à mettre en œuvre des programmes adaptés pour développer les capacités et les compétences dans la lutte contre le terrorisme.

La conférence réunit des États membres, des entités du Pacte mondial de coordination de la lutte contre le terrorisme de l'ONU, des organisations internationales et régionales, des organisations de défense des droits de l'Homme et des experts pour un échange d'idées novatrices sur la manière de renforcer la cohésion sociale et la résilience dans la réponse de la communauté internationale au terrorisme et à l'extrémisme violent.