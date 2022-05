Marrakech : Première réunion bilatérale officielle entre Albares et Bourita

Après dix mois d’attente, Marrakech a accueilli, mardi 10 mai, la première rencontre officielle entre le ministre espagnol des Affaires étrangères et son homologue marocain. La réunion bilatérale a été l’occasion pour les deux parties d'aborder «l’élaboration d'une feuille de route bénéfique pour l'Espagne et le Maroc : renforcement des liens humains et économiques, lutte contre la traite des êtres humains et la migration irrégulière», a indiqué Jose Manuel Albares sur Twitter.

Du côté de la diplomatie marocaine, les services de communication de Bourita ont écrit sur le même réseau social qu’«en marge de la réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech, M. Nasser Bourita s'est entretenu, aujourd'hui à Marrakech, avec le ministre espagnol des Affaires Etrangères, de l'Union Européenne et de la Coopération, M. José Manuel Albares».

Le chef de la diplomatie espagnol a exprimé, lundi à Madrid, qu’il est «satisfait du rythme» de la normalisation des relations avec le Maroc. Le 7 avril à Rabat, lors des entretiens entre le roi Mohammed VI et le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, «nous n’avons pas signé un accord mais établi une feuille de route qui est en train de s’opérer normalement (…) de manière graduelle, ordonnée, sans pause et sans précipitation».