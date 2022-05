Tétouan : 23e Festival international de luth du 20 au 22 mai

La 23e édition du Festival international de luth se tiendra, du 20 au 22 mai à Tétouan, à l'initiative du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, en partenariat avec la province de Tétouan et la commune urbaine de la ville.

Cette manifestation artistique vient célébrer la diversité culturelle et consacrer les valeurs de coexistence, de paix, de dialogue entre les civilisations et de l’ouverture sur l’autre, ainsi qu'encourager les belles expressions musicales.

Le Royaume d'Arabie saoudite est l'invité d'honneur de cette édition, qui sera marquée par la présence distinguée du grand luthiste saoudien, Dr. Ibrahim Dakhil, l'occasion de célébrer les liens profonds d'amitié et de coopération entre les deux pays frères.

Cet événement sera ponctué par des expériences musicales distinguées du Liban, de Jordanie, de Turquie, des Émirats arabes unis et du Maroc, qui se réuniront sur la scène du théâtre espagnol.

Le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication entend, à cette occasion, rendre hommage à deux icônes de la musique marocaine moderne, à savoir le grand artiste et compositeur Mohamed Ziyat, et la musicienne Souad Chaouki qui joue du quanoun, en reconnaissance de leurs contributions distinguées à l'enrichissement de la bibliothèque musicale marocaine, ainsi qu'en signe d'appréciation aux créateurs marocains et à leur rôle moteur dans l'instauration des bases d'une renaissance artistique constructive.

Le grand luthiste émirati, Ali Obaid, directeur général de l'Académie des beaux-arts de Fujairah, recevra, quant à lui, le prix Ziryab des virtuoses 2022.

Cette édition sera marquée aussi par l'inauguration du nouveau siège de l'Institut régional de musique et des arts chorégraphiques de Tétouan, et du Théâtre national Musalla, le plus ancien théâtre national du Maroc, qui ont été construits et équipés récemment dans le cadre du programme intégré de développement économique et urbain de la ville de Tétouan.