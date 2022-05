L'UM6P et Deloitte MCC s’allient pour la recherche scientifique et technologique

L'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’entreprise Deloitte Morocco Cyber Center (Deloitte MCC) ont procédé, lundi à Benguérir, à la signature d’un accord-cadre de coopération, visant à promouvoir la recherche scientifique et technologique de haut niveau en cybersécurité au Maroc et sur le continent africain.

Répondant au double objectif de former les talents de demain et de construire des solutions de sécurité inédites, le programme sera articulé autour du développement d’un parcours académique certifiant et diplômant reconnu au niveau des meilleurs standards internationaux, la création de programmes de recherche et développement ambitieux visant à accroitre l’innovation et à anticiper les grandes transformations à venir, et la conception d’un parcours d’intégration professionnelle au sein de Deloitte MCC.

Le programme facilite le développement conjoint d’expertises en rapprochant les équipes de l’UM6P et de Deloitte MCC afin de construire une large palette de compétences techniques, organisationnelles et stratégiques en cyber-sécurité et de rayonner sur l’ensemble du continent africain. Une attention particulière est portée sur le développement de stratégies, de nouvelles capacités, d’outils et de technologies innovantes destinées à mieux protéger le tissu économique contre les cyberattaques.

«À l’UM6P, notre adoption du digital comme catalyseur d’innovation porte déjà ses fruits. Grâce à cette adoption, nos cursus académiques en informatique, en cybersécurité ou en intelligence artificielle deviennent des références nationales», a souligné Hicham El Habti, président de l’UM6P.

Imade Elbaraka, associé responsable des activités cyber chez Deloitte France et Afrique francophone, et directeur général de Deloitte MCC, a relevé que «ce rapprochement est, selon nous, le seul moyen de créer des écosystèmes à même de former et de maintenir des talents d’un haut niveau d’expertise tout en favorisant l’émergence de nouveaux modèles économiques attractifs. Cette dynamique est clé pour le renforcement d’une souveraineté numérique marocaine et africaine indispensable pour relever les défis auxquels fait face le continent».