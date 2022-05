Plus de 1,8 million d’élèves ont bénéficié du soutien scolaire en mars et avril

Le nombre d'élèves bénéficiant de divers types de soutien scolaire au niveau national a atteint plus de 1,8 million au cours des mois de mars et avril, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa.

En réponse à une question centrale à la Chambre des représentants sur «les mesures de sécurisation du temps scolaire sur fond des grèves répétitives des cadres des Académies et le règlement des dossiers en suspens dans le secteur de l'éducation», M. Benmoussa a affirmé que le ministère a mis en place plusieurs types de soutien scolaire, dont l'accompagnement intégré au sein des classes, l'accompagnement institutionnel hors temps d'apprentissage dans les espaces des établissements et l'accompagnement intensif de rattrapage.

Cette mesure vise à pallier la situation résultant des changements ayant accompagné la rentrée scolaire. Les Académies travaillaient ainsi à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans régionaux et provinciaux de soutien scolaire, visant à maintenir les acquis pédagogiques et à assurer l'égalité des chances en fonction des besoins et particularités de chaque établissement et de ses ressources matérielles et humaines, a ajouté M. Benmoussa.

Le ministre a souligné en ce sens l'organisation de l’opération du soutien dans les matières principales prises en compte dans les examens unifiés et régionaux pour les niveaux diplômants, et dans les matières de base pour les niveaux non diplômants. Ces mesures, selon le ministre, visaient également à diversifier l'offre des programmes de soutien.

Il a aussi cité la mobilisation de 15 000 enseignants formés dans les Centres régionaux des métiers de l'éducation et de formation dans le cadre des séances de formation obligatoire programmées dans leur parcours de formation.