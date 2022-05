Maroc : Signature de deux conventions de financements entre l’AFD, la RADEM et la RADEETA

Les conventions ont été signés par les DG de la RADEM et de la RADEETA et le directeur de l'AFD au Maroc en présence de l'ambassadrice de France, Hélène Le Gal. / DR

Le directeur général de la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de Meknès (RADEM), Mohamed Amerzag, a signé ce mardi avec le directeur général de la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de Taza (RADEETA), Moulay El Mehdi Rachid, et le directeur de l’Agence française de développement (AFD) au Maroc, Mihoub Mezouaghi, deux conventions de financement pour renforcer les services d’assainissement et d’eau potable.

Signés en présence de l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, ces conventions s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’ensemble visant à soutenir l’investissement des régies municipales dans sa gestion de l'eau et son assainissement. Il entend amélioration l’accès, les performances, la durabilité et la résilience de ces services au profit de plus de 1,8 million d’habitants dans les territoires desservis par les régies d'El Jadida, Larache, Beni Mellal, Taza et Meknès.

Ce programme comprend des prêts directs à quatre régies municipales, pour un montant total de 100 millions d’euros, ainsi qu’un programme d’expertise financé par une subvention de l’Union Européenne en faveur du ministère de l’Intérieur et de cinq régies, pour un montant total de 18,8 millions d’euros, outre une subvention de 300 000 euros attribuée par l’AFD.

Le programme vise à étendre et améliorer la qualité des services d’eau potable et d’assainissement pour les habitants des territoires concernés, indique un communiqué de l’AFD, en constituant une réponse aux défis de la croissance urbaine, la lutte contre les épidémies et l’adaptation au changement climatique.

Il prévoit plusieurs types d’investissement de construction, extension et réhabilitation d’unités de production d’eau potable, de stations de pompage, de conduite d’adduction et de distributions d’eau, de réservoirs, de branchements à domicile, de collecteurs pour les eaux usées et les eaux pluviales, de déversoirs d’orages et de stations d’épuration. Ces investissements concerneront également la réhabilitation et l’optimisation des réseaux afin de prévenir les fuites et améliorer rendements, modernisation et digitalisation des systèmes.