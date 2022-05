Tanger : 220 MDH de budget pour la zone dédiée aux activités artisanales polluantes

Quelque 220 millions de dirhams (MDH) seront dédiés à la création d’une zone pour accueillir les activités artisanales polluantes et nuisibles de la ville de Tanger.

Ainsi, le Conseil de la commune de Tanger a approuvé récemment l’annexe d’une convention de partenariat entre le ministère du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, la Wilaya, le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), la Chambre régionale de l'artisanat, ainsi que l’association des artisans de Tanger.

Selon cette annexe, le budget dédié à cette zone d’activités devrait être augmenté à 220 MDH. Cette augmentation est due aux répercussions de la crise sanitaire du Covid-19, la hausse des prix des matériaux de construction et du coût des travaux, ainsi que des problèmes liés à l'étude géotechnique du terrain.

L’enveloppe budgétaire supplémentaire à débloquer pour achever ce projet a été fixée à 67,3 MDH. Le ministère de tutelle s’engage à allouer 20 MDH et la Commune de Tanger 5 MDH, alors que la contribution de l’association des artisans de Tanger s’élève à 22,3 MDH.