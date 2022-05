Emirates et Royal air Maroc lancent un partenariat de partage de codes marketing

Emirates et Royal air Maroc (RAM) ont annoncé, ce mardi, avoir conclu un nouveau partenariat permettant un partage de codes pour les clients des deux compagnies. Ce nouveau partenariat donne ainsi accès à de nouvelles options de voyage pour les clients des deux compagnies.

Ainsi, et à compter de la fin du mois de mai, les deux compagnies commenceront à échanger leurs codes marketing concernant l’ensemble de leurs vols entre Casablanca et Dubaï, ainsi que pour près de 209 autres destinations. Ce nouveau partenariat donnera accès aux clients des deux compagnies à davantage d’options pour la réservation de leurs billets.

Le partenariat qui vient d’être paraphé permettra aux clients des deux compagnies de bénéficier de tarifs plus compétitifs, notamment pour l’achat de billets simples ou multiples, mais aussi pour le transfert de leurs bagages. Les nouveaux vols en partage de code sont disponibles sur royalairmaroc.com, mais aussi sur emirates.com, ainsi qu’auprès de toutes les agences de voyage, les OTA et les bureaux de vente agréés, indique un communiqué.

Les clients d’Emirates pourront de fait accéder à 18 destinations vers le Maroc, mais aussi à 63 destinations internationales situées en Afrique du Nord, de l'Ouest et centrale, et s’étalant sur pas moins de 25 points d’arrivée et de départ différents. À leur tour, les clients de la RAM pourront bénéficier d’un accès total au vaste réseau d'Emirates au-delà de Dubaï et qui compte plus de 130 destinations différentes, dont 60 villes à travers le Moyen-Orient, les États-Unis, l'Asie occidentale et l’Extrême-Orient.

Adnan Kazim, directeur commercial d'Emirates Airline, a déclaré que «Ce partenariat contribuera à renforcer davantage la connectivité de notre réseau, tout en offrant aux voyageurs d'affaires et de loisirs une plus grande commodité lors des correspondances entre les deux compagnies».

«Nous sommes très heureux de conclure cet important partenariat avec Emirates, lequel contribuera fortement au renforcement de notre trafic, et offrira à nos passagers un accès vers un très large ensemble de destinations, en plus de leur fournir une meilleure expérience client par le biais de connexions optimisées et de possibilités d’enregistrement de bout en bout, avec une assistance aéroportuaire internationale de haut niveau qui est présente au sein des réseaux des deux compagnies», a souligné pour sa part Hamid Addou, PDG de la RAM.