Agadir : Rencontre sur la coopération touristique entre le Maroc et la Chine

Une rencontre sur la coopération dans le domaine touristique entre le Maroc et la Chine a été tenue lundi à Agadir. Initiée par l'Université Ibn Zohr en partenariat avec l'ambassade de Chine au Maroc et l’Institut Confucius relevant de l'Université Mohammed V de Rabat, cette rencontre a été axée sur l'examen des moyens de renforcer la dynamique des échanges culturels et touristiques entre les deux pays.

Les participants à ce conclave ont souligné que la coopération culturelle et les liens humains entre le Maroc et la Chine constituent un levier majeur qui contribuera au renforcement des échanges économiques entre les deux pays, notamment dans le domaine du tourisme.

Intervenant à cette occasion, l'ambassadeur de Chine au Maroc, Li Changlin, a indiqué que cette rencontre vient souligner une fois de plus l'importance du renforcement des échanges touristiques et de la coopération entre le Maroc et la Chine, notant à cet égard que des antennes de l'Institut Confucius ont été créées pour enseigner la langue et la culture chinoises au profit des étudiants marocains.

Pour sa part, le président de l'Université Ibn Zohr, Abdelaziz Bendou, a souligné que cette rencontre, à laquelle participent plusieurs d'acteurs et universitaires marocains et chinois, vient renforcer le partenariat entre les deux pays dans les domaines culturel et touristique, particulièrement après l'établissement d'un partenariat stratégique entre les deux pays à l'occasion de la visite du Roi Mohammed VI en Chine en mai 2016.

De son côté, la directrice de l’Institut Confucius, Karima Yatribi, a relevé que cette rencontre est l'occasion d'évoquer les moyens de renforcer les échanges et le tourisme entre les deux pays dans la perspective de la relance post-pandémie.