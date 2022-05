Abu Dhabi : Le Marocain Mohamed Dahi primé au Prix du livre Cheikh Zayed

L'écrivain marocain, Mohamed Dahi, vient de remporter le Prix du livre Cheikh Zayed dans la catégorie Arts et études critiques, a annoncé ce lundi, la Fondation du Prix Cheikh Zayed du livre.

Ce prix prestigieux, qui a soufflé cette année sa seizième bougie, a été attribué à l'intellectuel marocain pour son livre «Le narrateur et l'âme sœur, de l'interprétation à la simulation», paru en 2021 au Centre culturel du livre, de l'édition et de la distribution, indique un communiqué.

Ce livre constitue une classification des formats liés aux récits autobiographiques dans le discours littéraire général, notamment les journaux intimes, les lettres, les confessions, les mémoires, l'auto-imagination et l'auto-narration.

L'auteur s'est illustré par la fluidité de la présentation, la clarté des concepts, la précision de l'analyse ainsi que par des références modernes et une lecture des œuvres narratives arabes anciennes et modernes. Le livre aborde aussi la relation complexe entre l'écriture, l'existence et le texte, souligne-t-on.

Professeur de la langue arabe et de la littérature à l'Université Mohammed V de Rabat, Mohamed Dahi a déjà remporté le Prix du Maroc du livre pour son ouvrage «La sémiotique du récit» et le Prix Katara du roman arabe pour «Le pouvoir d’articulation dans le discours romancier arabe contemporain».

Dans la catégorie Arts, le Prix du livre Cheikh Zayed a été décerné à la poétesse et romancière émiratie Maysoon Saqr pour son livre «Café Rich, œil sur l'Égypte», alors que l'écrivaine syrienne Maria Daâdoush a remporté le prix dans la catégorie Littérature pour enfants et adolescents, avec «Le puzzle de la boule de verre».

Le Tunisien Mohamed Al-Maztouri s’est adjugé le prix dans la catégorie Jeune auteur pour «Bédouin dans la poésie arabe ancienne», tandis que dans la catégorie Traduction, le prix est revenu à l’Égyptien Ahmed El-Adawi.

Dans la catégorie Culture arabe dans les langues étrangères, le prix a été décerné à l’Irako-américain Mohsen Jassem Al-Mousawi pour «Mille et une nuits dans les cultures du monde contemporain», alors que la Bibliothèque d'Alexandrie a remporté le prix dans la branche Édition et techniques culturelles.