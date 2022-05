Pass Jeunes : Le ministère de la Jeunesse, MasterCard et Crédit Agricole du Maroc s'associent

Le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, MasterCard et le Groupe Crédit Agricole du Maroc ont signé, lundi à Rabat, un mémorandum d'entente visant à appuyer les projets du ministère destinés aux jeunes. Ce mémorandum d'entente a été paraphé par le ministre de la Jeunesse, Mohamed Mehdi Bensaid, le responsable régional de MasterCard en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, Khaled El-Jabali, et le directeur général et membre du directoire du Crédit Agricole, Abdelmounaim Dinia.

En vertu de cet accord, MasterCard œuvrera au renforcement des capacités des jeunes marocains sur les plans technologique, numérique et d'innovation, alors que Crédit Agricole du Maroc apportera un accompagnement et soutien financier à ces projets.

À la tête de ces projets figure le «Pass Jeunes» qui entrera en vigueur en septembre prochain et offrira aux jeunes des services préférentiels assurés aussi bien par les institutions de l’État que par le secteur privé, afin de faciliter leur insertion dans les tissus économique, culturel et sportif.

"Nous voulons offrir aux jeunes les moyens de se démarquer dans leur travail et leur permettre de participer plus efficacement à la vie sociale et économique", a déclaré M. Bensaid, notant que pour garantir davantage d'égalité, le gouvernement a érigé le soutien à la jeunesse marocaine pour surmonter les défis et libérer son plein potentiel au rang de ses priorités.

Le ministère est en quête de partenaires ayant les mêmes intérêts, notamment en relation avec les jeunes, en vue d'institutionnaliser le projet du Pass Jeunes, a-t-il ajouté.

Ce partenariat vise à améliorer la vie de nombreux jeunes marocains qui ont fait face à nombreux défis au cours des deux dernières années, a-t-il fait observer.

Pour sa part, M. El-Jabali, a souligné que les défis des deux dernières années ont offert des opportunités pour surmonter nombre des problèmes sociaux, soulignant que le changement est devenu une nécessité urgente, en particulier chez les jeunes qui exigent l'adoption des technologies numériques en raison des avantages qu'elles offrent.