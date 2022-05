L’armée espagnole interdit à un chalutier marocain de pêcher dans les eaux de Ceuta

Un navire de guerre de l’armée espagnole a interdit, samedi 7 mai, un chalutier marocain de continuer à pêcher dans les eaux de Ceuta, indique des sources militaires au quotidien El Faro de Ceuta. L'intervention, qui s’est déroulée sans violence, s’est produite alors que le patrouilleur naviguait à proximité de la ville autonome.

Le journal rappelle que le gouvernement présidé par Pedro Sanchez a réitéré, à maintes reprises, sa détermination «à défendre en tout temps les intérêts et les droits du peuple espagnol, y compris ceux des pêcheurs et à veiller au développement et à la prospérité de Ceuta et Melilla».

Cette interception devrait donner du grain à moudre à la machine de communication de Vox. La formation d’extrême droite a déjà accusé, dans des questions écrites adressées à l’exécutif de coalition de gauche, des «bateaux marocains de pêcher dans les eaux espagnoles de Ceuta en toute impunité et en violation de la législation en vigueur».