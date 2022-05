Maroc : Vague de chaleur atteignant 42°C du lundi au mercredi

Une vague de chaleur atteignant jusqu'à 42°C est prévue du lundi au mercredi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé lundi la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte météorologique faisant état d’un niveau de vigilance orange.

Ainsi, des températures variant entre 38 et 42°C concerneront, du lundi au mercredi, les provinces de Taroudant, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Ait Melloul, Guelmim, Tan-Tan, Es-Semara, Tata, Tiznit, Chtouka-Ait Baha, Assa-Zag, Sidi Ifni et l’intérieur des provinces de Laâyoune, Boujdour, Tarfaya, Oued Ed-Dahab et Aousserd, indique la DGM.

Quant aux provinces de Marrakech, Fquih Ben Salah, Beni Mellal, Sidi Bennour, Settat, Rehamna, El Kelaa des Sraghna, Chichaoua, Youssoufia, Sidi Slimane, Sidi Kacem et l'intérieur des provinces de Safi et Essaouira, elles connaîtront des températures variant entre 37 et 40 degrés.

Des températures allant de 35 à 38°C intéresseront, mardi et mercredi, les provinces de Larache, Ouezzane, Kenitra, Khemisset, Berrechid, Benslimane et l'intérieur des provinces de Rabat-Salé et Skhirate-Temara, conclut le bulletin d'alerte.