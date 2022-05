Maroc : Lancement de la plateforme Mohammed VI pour le Hadith

Le ministère des Habous et des affaires islamiques a lancé, ce lundi, la plateforme Mohammed VI pour le Hadith. Mise en place conformément aux directives du roi Mohammed VI, Commandeur des croyants, la plateforme se veut un moyen devant permettre aux fidèles d’«apprendre le hadith du Prophète dans ses différents niveaux» et s’assurer de la fiabilité de ces recueils.

Disponible via les adresses Hadithm6.ma et hadithm6.com, ainsi qu’en tant qu’application mobile sur les téléphones Android, la plateforme contient 10 000 hadiths. Des pages sur les principaux réseaux sociaux ont également été créées. La création de cette plateforme est «liée à la religion, à la science légiférée et à l’information, et donc elle est liée en particulier à la demande généralisée du public d'apprendre, de discerner et de réaliser la certitude requise en matière de religiosité», a déclaré le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Taoufik, lors d’une conférence de presse à Rabat.

La préservation du hadith chez les Marocains

Exposant le contexte général de cette plateforme, le ministre est revenu sur l'importance du hadith, rappelant que ce dernier constitue la deuxième source en islam, après le Saint Coran. «Le Coran est le livre révélé alors que le hadith est les paroles et les actions du Prophète», a-t-il ajouté.

«Les compagnons et les disciples avaient conservé la Sunnah en paroles et en actes dans leur mémoire, et se l'étaient transmise les uns des autres. De grands faits se sont produits dans l'histoire des Musulmans de l'époque, un siècle et demi après la mort du Messager de Dieu, notamment la diffusion de l'Islam dans divers milieux humains, géographiques et culturels», a-t-il déclaré. Une période marquée également par des développements politique et sociaux ainsi que l'éclatement de conflits violents.

«Dans un tel contexte, toute logique saine peut imaginer la pression qui a pu s'exercer sur la mémoire du public concernant le Hadith du Prophète, en termes de mémorisation, d’apprentissage, d'interprétation et de besoin chez les musulmans. Sous ces pressions historiques, d'éminents érudits de la Oumma ont mené un projet de codification.» Ahmed Taoufik

Le ministre des Habous et des affaires islamiques a noté que «les Marocains comptaient parmi les personnes les plus soucieuses de s'occuper du hadith». «Leur intérêt s'est manifesté sous de nombreux aspects», a-t-il enchaîné, citant à cet égard «la création d'ouvrages et d'explications» ainsi que «la création de livres qui combinent les deux Sahihs», entre autres. «Ce soin était présent, surtout à l'époque de la dynastie alaouite. Les leçons de hadith en présence du sultan Sidi Mohammed Ben Youssef étaient un prélude aux Causeries Religieuses», a-t-il assuré.

«Mémoriser le hadith du Prophète, c'est préserver la religion»

Rappelant la création, par feu le roi Hassan II, de la Fondation Dar El Hadith El Hassania, Ahmed Taoufik a ajouté que l’attention s’est notamment manifestée, sous le roi Mohammed VI, par la rénovation de cet établissement et la création du prix Ahl Al Hadith. «L'ordre royal de créer cette plateforme est une question qui relève de la responsabilité de préserver la religion. Ainsi, mémoriser le noble hadith du Prophète, c'est préserver la religion», a-t-il expliqué.

Pour la mise en place de cette plateforme, un comité de huit érudits spécialisés en hadith a travaillé pendant plus d’un an pour arrêter les livres et les sources, à travers un inventaire. La plateforme présente ainsi 10 000 hadiths, avec une explication qui différencie les hadiths corrects et des hadiths faibles et de ceux fabriqués.

La plateforme permet de rechercher les hadiths par leurs textes, leurs sujets ou leurs sources, avec une rubrique de questions/réponses. Elle peut supporter jusqu’à 10 000 visiteurs/chercheurs en même temps. «Les comités scientifiques et techniques accompagneront le fonctionnement de la plateforme dès son lancement aujourd'hui, afin d'introduire toute mise à jour nécessitant d'approfondir la recherche ou nécessitant une interaction avec les utilisateurs», a promis Ahmed Taoufik.

Des domaines supplémentaires qui incluent des informations sur les sciences légiférées, l’attention du Commandeur des croyants pour les hadiths, les Hadith dans les discours royaux, les leçons de hadiths et le Prix Mohammed VI pour Ahl Al Hadith ont également été inclus dans la plateforme.