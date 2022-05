Inauguration samedi de l'itinéraire mémoriel à l’ancien monastère de Toumliline

L’«itinéraire mémoriel» sur le site de l’ancien monastère de Toumliline, situé à Azrou, sera inauguré le 14 mai prochain par Fondation mémoires pour l’avenir (FMA), dans le cadre du projet Dakira. Ce dernier concerne les activités des minorités religieuses et ethniques au Maroc, financé par l'agence Américaine pour le développement international (USAID), apprend-on d’un communiqué.

Cette inauguration est organisée en partenariat avec le Conseil préfectoral de Meknès, les forces vives de la région d’Azrou, les jeunes bénévoles, le Parc National d’Ifrane, et les entreprises locales engagées de la région d’Ifrane, ajoute-t-on.

La FMA travaille depuis 2015 dans le cadre du projet «Réinventer Toumliline» au sauvetage du site de l’ancien monastère bénédictin et de la mémoire des Rencontres Internationales qui s’y sont tenues de 1956 à 1966 et qui ont rassemblé des personnes venues d’Afrique, du Monde Arabe, d’Asie, d’Amérique et d’Europe, de toutes confessions et de toutes opinions politiques.

Ce monastère chrétien en terre d’Islam, lieu de débats politiques, sociaux et œcuméniques, est «un modèle qu’il est important de préserver et de transmettre aux jeunes générations» en ce qu’il est exemplaire de la capacité de la terre marocaine d’accueillir la différence religieuse, estime la FMA.