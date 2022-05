Au moins 44 migrants noyés dans un naufrage au large de Boujdour

Quarante-quatre personnes ont perdu la vie, dimanche, au large de Boujdour après le naufrage de leur embarcation lors d’une tentative d’immigration irrégulière. Helena Maleno, militante de l'organisation non gouvernementale de défense des droits de migrants, Camenado Fronteras, a qualifié l'accident de tragique et a précisé que les corps de 16 personnes ont été repêchés et emmenés à la morgue par les autorités marocaines.

?TRAGEDIA. Esta mañana han muerto cuarenta y cuatro personas en un naufragio al sur de Cabo Bojador. Siete cadáveres han sido trasladados a la morgue y el resto de las víctimas fueron tragadas por el mar. — Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) May 8, 2022

Selon Camenado Fronteras, 12 survivants ont pu être secourus par les autorités marocaines qui les ont placés en détention.

Le 12 mars, 44 migrants avaient perdu la vie dans un naufrage au large de Tarfaya à la suite du naufrage de leur bateau pneumatique. Les corps de trois femmes et de deux bébés avaient été retrouvés et transférés à la morgue de Laâyoune, précisait Helena Maleno.