Mohamed et Fatima sont les prénoms les plus courants à Melilla

Mohamed est le prénom le plus courant chez les hommes à Melilla, avec 3 080 personnes qui portent ce prénom dans la ville autonome, ce qui représente 6,97% de la population totale, selon les bases de données de l'Institut national de statistique (INE) qui compile les noms au niveau national grâce au fichier de statistiques du registre continu au 1er janvier de chaque année.

En ce qui concerne les noms de famille, Mohamed est aussi le plus courant à Melilla avec 5 665, soit près de 6%, suivi de García (2 447, 2,6%) et López (1 840, 1,9%).

Chez les femmes, le prénom le plus courant est Fatima, avec 1 022 personnes, soit près de 2,4 % de la population, relaie El Faro de Melilla. Vient ensuite Mari Carmen (714, presque 1,7%), María (576, 1,3%), Malika (453, soit 1%). Aussi, les prénoms Fadma et Yamina représentent 0,8% de la population, avec 345 et 338 personnes respectivement. Pas moins de 896 prénoms différents sont recensés dans la ville autonome.

Du côté des hommes, les prénoms les plus répandus après Mohammed sont Antonio (662, 1,5%), Adam (577, 1,5%), et Adam (577, 1,5%). On retrouve également plus loin dans le classement Ahmed (502, 1,1%) ou Ali (421, 0,95%). Selon les données de l'INE, il existe 810 noms masculins différents dans la ville autonome.