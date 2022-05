Près de 1 500 athlètes étrangers au départ du 32e marathon international de Marrakech

Près de 1 500 athlètes étrangers seulement seront au départ de la 32e édition du Marathon international de Marrakech, prévue le 15 mai dans la cité ocre en raison des mesures sanitaires en vigueur contre la Covid-19, alors que l'édition précédente a connu la participation d’environ 4 500 athlètes, ont annoncé les organisateurs.

S’exprimant lors d'un point de presse dédié à la présentation de cette édition, le président de l’Association du Marathon international de Marrakech, Mohamed Knidri, a précisé que cette manifestation sera marquée par une participation massive des athlètes marocains, surtout qu’il s’agit du premier événement sportif organisé après l’allégement des mesures décrétées pour faire face à la pandémie.

Initiée en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, la wilaya de la région Marrakech-Safi, la commune urbaine du Méchouar-El Kasbah et le conseil préfectoral de Marrakech, ce marathon sera l'occasion pour l’ensemble des coureurs marocains de se qualifier au prochain championnat du monde, a expliqué M. Knidri, également président de l’Association du Grand Atlas.

Il n'a pas manqué de souligner l'impact socio-économique et la contribution remarquable de cet événement au rayonnement et à la promotion à l’international de la destination touristique de Marrakech, mettant en avant le programme riche et diversifié de cette édition qui attirera au total 12 000 athlètes.

M. Knidri a, dans la foulée, relevé qu’au menu figurent une course cycliste le 14 mai afin de sensibiliser à l'importance de la protection de l'environnement et une autre course à pied réservée aux enfants sur une distance de 3,5 km.

Sont attendus au départ de cette 32e édition, des athlètes internationaux de renoms à l’instar de l’Éthiopien Endeshaw Negesse (record à 2h4mn52s), les Kenyans Stephan Chamlany (2h6mn22s) et Julius Kiprono Tarus (2h07mn35s), et chez les femmes, l’Éthiopienne Mulu Seboka (2h21mn56s) et de la Kenyane Margaret Agai (2h23mn28s).

Le coup d'envoi du marathon de 42,195 km est prévu à 06h00 du matin, tandis que celui du semi-marathon est fixé à 07h00, précise-t-on.