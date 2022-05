États-Unis : Une Marocaine victime d’une erreur médicale indemnisée de 3,25 millions de dollars

Alors qu’elle souffre depuis des années des suites d’une erreur médicale, Fatima Belhak, une Marocaine qui réside aux États-Unis, a enfin été dédommagée après qu’un juré du County de Scott lui ai accordé un dédommagement de 3,25 millions de dollars le 30 mars.

Fatima Belhak avait saisi la justice suite à une épisiotomie ratée lorsqu’elle donnait naissance en 2014 qui l’a laissé avec des douleurs incapacitantes, une mobilité réduite et d'autres problèmes de santé, rapporte KPVI.

«Pour être honnête, les chiffres n’a que peu d’importance pour moi, parce que peu importe ces chiffres, ils ne me rendront pas ma santé et ce que j’ai perdu. Ce qui m'importait vraiment, c'est que les gens m'entendent, connaissent mon histoire et savent qui en était responsable», a déclaré Fatima Belhak.

Selon les expertises, l’épisiotomie du quatrième degré qu’elle a reçu pendant l’accouchement de son fils Zayd n’était pas nécessaire, et les médecins n’ont pas su diagnostiquer la condition de la mère après son accouchement, ni ne lui ont administré les soins nécessaires, entrainant de nombreuses complications et des frais médicaux importants.

À la suite de l’accouchement, Fatima s’était plainte aux médecins, qui lui avaient d’abord assuré que la douleur était normale, avant de lui proposer un rendez-vous. Mais une fois rendu aux urgences à cause des douleurs, elle a été immédiatement transférée à l’hôpital de l’université de l’Iowa pour recevoir une chirurgie reconstructive, bien que 6 mois se soient écoulés depuis l’accouchement.

«Vous pouvez considérer cette douleur que je ressens comme un rocher ou une chaîne qui me retient à l'intérieur de la maison», a déclaré Belhak, qui ne peut plus quitter sa maison ou même prier sans grande difficulté.

Alors qu'elle a attendu 6 ans depuis sa plainte, accusant de multiples retards dus au manque de traducteurs arabes, la justice a finalement entendu Fatima en mars. Le médecin responsable a maintenant jusqu’au 13 mai pour déposer un appel, souligne-t-on.

Surmontant la douleur, Fatima a même pu avoir un deuxième enfant il y a 4 ans, qui est pour elle un cadeau inattendu et une bénédiction.

Malgré cette issue heureuse au tribunal, la douleur de Fatima ne cessera pas et les symptômes qui seront présents toute sa vie s’aggraveront avec le temps. Cependant, elle est fière de dire : «J'ai toujours dit que je devais raconter mon histoire pour qu'on m'entende et qu'on me comprenne, et pour qu'aucune autre personne ou dame ne subisse la même chose».