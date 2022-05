Maroc – Italie : Les villes de Chefchaouen et Casamassima scellent leur jumelage

Le Conseil municipal de la ville de Casamassima, dans la région des Pouilles (Italie) a approuvé à nouveau, le 29 avril dernier, la convention et le schéma de jumelage entre sa commune et la ville de Chefchaouen, au Maroc. Cet accord appuie une première convention, signée entre les deux mairies, le 23 décembre 2019. «Tout a ensuite été suspendu en raison de la pandémie, et donc aussi les positions officielles respectives des autorités», a indiqué à Yabiladi l’architecte Marilina Pagliara, coordinatrice à l’association Pro Loco Casamassima pour la promotion de cette cité bleue, quasiment identique à la ville de Chefchaouen.

Dans ce sens, des observations formelles ont été faites au premier accord, rédigé en arabe, en italien et en anglais, retransmis à la Direction des affaires régionales et de l’autonomie (DARA), la présidence du Conseil des ministres en Italie, l’ambassade d’Italie au Maroc, le ministère de Affaires étrangères, après approbation par la ministre italienne des Affaires régionales, Mariastella Gelmini.

Ce jumelage a été porté par Azzurra Acciani, architecte et conseillère à la culture au sein du conseil municipal de Casamassima. Son initiative a été approuvée à l’unanimité par les membres, avec exécution immédiate une fois l’accord appuyé par la partie marocaine, a encore appris Yabiladi.

Depuis sa phase de projet, le jumelage entre les deux villes a été soutenu par le tissu associatif et culturel local de Casamassima, avec l’objectif de renforcer l’échange avec la ville de Chefchaouen, sur le plan de l’Histoire, de l’architecture, des cultures et du tourisme. Les deux villes sont connues à travers le monde pour leur ressemblance particulière au niveau des paysages, de l’utilisation de la couleur bleue sur les bâtiments, mais aussi au niveau de l’aménagement historique des constructions et des quartiers.