Lancement du programme «Her World Her Rules : Ensemble pour l’égalité des genres»

Le programme «Her World Her Rules : Ensemble pour l’égalité des genres» visant l’égalité des genres à travers le basket-ball, une initiative de la Fédération royale marocaine de basketball (FRMBB), du ministère de l’Éducation, du préscolaire et des sports et du ministère allemand de la Coopération économique, sera lancé le 8 mai à Casablanca.

Portée par la commission féminine de basketball de la FRMBB, l’initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne internationale lancée par la Fédération internationale de basketball (FIBA) et sera mise en œuvre avec le projet Sport pour le Développement (S4D).

Le projet vise la promotion de l’égalité des genres, l’inclusion et l’autonomisation des filles à travers le basket-ball, et la sensibilisation autour des questions liées aux genres, indique la FRMBB dans un communiqué, précisant que des jeunes filles et garçons de 8 régions et 24 villes marocaines bénéficieront des ateliers de basketball au sein des écoles primaires et collèges.

Parmi ces jeunes, 1 000 filles, âgées entre 6 et 15 ans deviendront ambassadrices de l’égalité des genres et recevront leur propre ballon de basket, qui deviendra désormais symbole de leur autonomie en tant que joueuse de basket, afin d’inspirer d’autres jeunes afin de favoriser l’inclusion d’autres filles sur les terrains de basket.

À ce but, 50 coachs de basket seront formés à la méthodologie «sport pour le développement» pour réaliser des ateliers sportifs qui contribueront aux objectifs de développement durables et à l’acquisition des compétences pour réduire les inégalités.

Des ateliers artistiques de graffiti viendront compléter les activités sportives et permettront un ancrage visible des valeurs de respect, d’égalité ou de confiance en soi. Des artistes de street art allemands et marocains accompagneront les activités sportives afin de relooker et peindre, avec les jeunes, le terrain de basket avec les messages qui leur correspondent.