Transférez votre argent vers le Maroc rapidement avec DabaTransfer

BANK OF AFRICA continue de renforcer son offre digitale et internationale avec l’application DabaTransfer qui permet le transfert d’argent rapide et sûr vers le Maroc. Ce service, disponible sur Android et iOS, est proposé pour tous les Marocains résidents à l'étranger dans le périmètre de BMCE EuroServices, qu’ils soient clients de BANK OF AFRICA ou pas.

L’application DabaTransfer, la première application 100% marocaine de transfert d’argent en Europe, est d'ores et déjà disponible en France, en Espagne et Italie et arrivera bientôt en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. DabaTransfer offre un panel de services accessibles en ligne, disponible 24h/24 et 7j/7, qui permet d’envoyer de l’argent vers son compte ou le compte d’un bénéficiaire chez BANK OF AFRICA au Maroc.

Aussi, l’application permet de souscrire au service de prélèvement automatique mensuel vers le Maroc, que ce soit pour transférer de l’argent à des proches ou payer des frais quelconques de manière simple, rapide et sécurisée.

DabaTransfer offre également la possibilité d’ouvrir des comptes de transfert BMCE EuroServices sans avoir à se déplacer en agence et de visualiser la commission et le cours de change en simulant des transferts. En outre, elle permet l’accès à l’historique des transferts réalisés et l’édition d’un RIB ou un bordereau de remise de chèque pré-rempli.

BANK OF AFRICA continue de développer son application et proposera prochainement de réaliser l’agrégation des comptes du client, d’initier des transferts par virement à partir de l’application, d’offrir un taux de change bonifié et garanti et de traiter les transferts en temps réel.

L’offre innovante de DataTransfer permet de réaliser des transferts rapides le jour même pour tout transfert initié avant 14h et le lendemain pour ceux initiés après 14h.

Dès à présent, profitez de la gratuité de vos transferts d'argent avec l'application mobile DabaTransfer. Pour toute demande d'information ou d’assistance dans le parcours de création de compte ou de transfert, vous pouvez contacter le service client dédié disponible par téléphone au +212 5 22 42 15 44.