Berkane : Un extrémiste affilié à Daech interpellé

Le Bureau central de recherche judiciaire (BCIJ) a interpellé, aux premières heures ce vendredi, une personne de 37 ans affiliée à l’organisation terroriste Daech et active dans la ville de Berkane soupçonnée d'être impliquée dans la planification et préparation de projets terroristes menaçant l’ordre public. L'identification du suspect et de ses projets a été réalisée sur la base de recherches techniques et d’enquêtes conjointes avec le Bureau fédéral d’enquête (FBI) américain.

Un communiqué du Bureau indique que les membres des forces spéciales de la Direction générale de la surveillance du territoire ont procédé à l'intervention qui a permis l'arrestation de l'individu, avec la coordination et la supervision sur le terrain d'officiers de police judiciaire.

Les informations préliminaires de l'enquête indiquent que la personne arrêtée gérait et dirigeait un groupe fermé sur un des réseaux sociaux, adoptant des objectifs et des projets extrémistes, note le BCIJ, précisant que ce groupe vise à recruter des personnes imprégnées de l’idéologie takfiri dans le but de mener des opérations terroristes contre des intérêts et des personnalités marocaines et étrangères sur le territoire national.

Les recherches et enquêtes, poursuit la même source, montrent également que le suspect était en contact avec l’émir présumé de la cellule terroriste démantelée le 25 mars 2021 à Oujda et qu’il comptait sur sa haute formation technique dans le domaine de l’ingénierie pour porter atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données et pirater les informations de certaines cibles vitales, dans le but d’obtenir des ressources financières pour le soutien logistique de ses projets.

L'extrémiste arrêté a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée par la BCIJ sous la tutelle du parquet chargé des affaires terroristes, afin de détecter toutes les activités qui lui sont attribuées, et de surveiller ses liens éventuels avec des organisations terroristes situées à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc, ainsi que d'identifier toutes les caractéristiques du projet terroriste qu'il préparait.