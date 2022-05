Le Polisario s’active contre la candidature d’un Marocain à une commission de l’ONU

Miloud Loukili, professeur universitaire et spécialiste du droit de la mer / Ph. Medi1TV

Le Polisario a activé son réseau associatif contre le candidat que le Maroc compte présenter pour intégrer le tour de table des experts de la Commission des limites du plateau continental de l'ONU. Le coup d’envoi de la campagne a été donné, ce jeudi via un communiqué, signé par l’association «Western Sahara Resource Watch», relayé par des médias espagnols.

Dans son texte, l’ONG invite les Etats à rejeté la candidature du juriste marocain, Miloud Loukili, sous prétexte qu’il «est un défenseur de l’occupation du Sahara occidental» par le royaume. Pour appuyer ses accusations, la WSRW a exhumé des déclarations de Loukili remontant à 2018, en faveur de la marocanité du Sahara. «Je suis un juriste spécialisé en droit international, plus particulièrement en droit de la mer. Et je dois, modestement, apporter ma contribution pour éclairer l'opinion publique nationale et surtout l'opinion publique internationale, sur ce qui se passe dans notre Sahara», avait-il précisé.

La Commission des limites du plateau continental de l'ONU est un organe composé de 21 experts dans le domaine de la géologie, de la géophysique ou de l’hydrographie, qui servent à titre personnel. Les membres de la Commission sont élus pour un mandat de cinq ans par la réunion des Etats parties à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, adoptée en 1982.