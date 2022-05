Noussair Mazraoui a passé la visite médicale du Bayern Munich

L’international marocain Noussair Mazraoui a passé sa visite médicale avec le Bayern Munich et la signature du joueur devrait être proche, rapporte le journal allemand Bild ce jeudi.

Alors que le contrat du Lion de l’Atlas avec l’Ajax d'Amsterdam se termine prochainement, le joueur de 24 ans devrait rejoindre le club bavarois pour un salaire d’environ 8 millions d’euros par ans, légèrement en deçà des premiers chiffres annoncés.

Le coéquipier de Mazraoui à Ajax, Ryan Gravenberch, qui pourrait lui aussi rejoindre le Bayern, les discussions ne sont cependant pas aussi avancées et les deux clubs seraient toujours en désaccord concernant le prix du joueur.

L’international marocain a disputé 33 matchs avec l’Ajax pour la saison 2021/2022, s’illustrant en inscrivant 5 buts et 4 passes décisives. S’il a remporté le Championnat et la Coupe des Pays-Bas à deux reprises, en 2019 et 2021, ainsi que la Supercoupe des Pays-Bas en 2019, le joueur n’a pas été appelé en équipe nationale depuis 2020, à cause de tensions avec le sélectionneur Vahid Halilhodžić.