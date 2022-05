Une équipe marocaine demi-finaliste au challenge international FabLabs Solidaires

L’équipe marocaine de jeunes ingénieurs «Ghallaty» a pu décrocher une place en demi-finale du prestigieux challenge international FabLabs Solidaires, qui vise à donner aux jeunes l’opportunité de se réinventer grâce aux nouvelles technologies.

Composée de neuf ingénieurs, l’équipe marocaine est l’une des 15 équipes de jeunes en insertion qui conçoivent et réalisent une solution d’agriculture responsable avec les outils numériques du FabLab.

Ghallaty a décidé de «relever le défi et de participer à cette compétition internationale en proposant une idée qui facilite le processus de récolte», a indiqué Amine Maache, membre de l’équipe. Le projet consiste en un «panier intelligent» conçu pour suivre l'agriculteur lors de son activité de récolte et l’accompagner, minimiser ses efforts, et économiser du temps et de l’argent, a-t-il expliqué.

Selon une présentation du projet, l’équipe a créé et construit un robot panier de récolte intelligent et connecté. Le robot est télécommandé et relié à une application qui vérifie le degré de maturité des fruits avant de les récolter.

Grâce aux dernières technologies de l’intelligence artificielle et du machine learning, «notre solution aide les agriculteurs débutants à prédire la maturité des fruits et même des légumes», a ajouté le jeune ingénieur.

Le choix d’une solution liée à l’agritech s’explique par le besoin de répondre aux nouvelles exigences du marché tout en produisant de manière plus responsable et compétitive. Il s’agit de mettre à contribution le numérique dans l’évolution du monde agricole pour plus de productivité et de qualité, dans le respect de l’environnement, a souligné le jeune ingénieur.

Le vote pour la finale des FabLabs Solidaires se fera sur internet, ajoute-t-on.