Opération Marhaba 2022 : Réunion à Rabat de la commission mixte maroco-espagnole

La commission mixte maroco-espagnole de transit s'est réunie ce jeudi 5 mai à Rabat sous la coprésidence de Khalid Zerouali, Wali directeur de la migration et de la surveillance des frontières et Isabel Goicoechea Aranguen, sous-secrétaire d'État espagnole à l’Intérieur.

La réunion s’est tenue dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route élaborée lors de la visite au Maroc en avril 2022 du président du Gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. Les discussions ont porté sur les dispositifs opérationnels mis en place par les deux parties, similaires à ceux adoptés en 2019, afin de garantir les meilleures conditions du déroulement de l'opération transit 2022.

Les mesures s’articuleront autour de plusieurs composantes, portant sur la fluidité, la sécurité et sûreté, les mesures d'assistance et de proximité, les actions de communication ainsi que les mesures de prévention et de vigilance à l’aune du contexte épidémiologique, indique un communiqué.

Un plan de flotte conséquent a été validé en ce sens, permettant des offres importantes en termes de capacité journalière de trafic des passagers et véhicules, de rotations et de dessertes.

Des moyens logistiques importants et des effectifs renforcés ont aussi été mobilisés au niveau des ports et aéroports des deux pays avec un dispositif d’envergure d’assistance sociale et d’accompagnement assuré par la Fondation Mohammed V pour la solidarité à l'étranger et au Maroc.

Par ailleurs, les deux parties ont convenu de renforcer la coordination entre les points focaux pour une bonne circulation de l'information et d’anticiper, sur certains aspects liés à la gestion des journées de pic, à l’interchangeabilité des billets et à la lutte contre la spéculation au niveau des prix de traversées maritimes.