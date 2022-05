Belgique : Rencontre autour de l'attractivité économique du Maroc à Spa

L'attractivité économique du Maroc, le pays au sud de la Méditerranée qui offre le plus de sécurité et de stabilité pour le développement des affaires, a été mise, mercredi soir à Spa, sous les feux des projecteurs. Lors d’une rencontre, qui a réuni des hommes d’affaires belges autour du thème «le Maroc : Un pays en mouvement», l’accent a été mis sur l’exception marocaine.

Ce rendez-vous, organisé à l’initiative du Spa Waux-Hall Club, a été l’occasion de mettre en lumière la stabilité politique et institutionnelle du Maroc qui lui a permis de faire preuve de résilience face aux bouleversements qui ont secoué la région, sa forte croissance dans les secteurs à grande valeur ajoutée comme ceux de l’automobile, de l’aéronautique et des énergies renouvelables et son partenariat novateur sur le plan continental.

«Le Maroc constitue aujourd’hui un véritable ilot de stabilité et de sécurité», a affirmé à cette occasion l’ambassadeur du Maroc auprès de la Belgique et du Luxembourg, Mohamed Ameur. L’attractivité et la compétitivité du Maroc s’explique, a-t-il relevé, par les grandes réformes qui ont été entreprises pendant les deux dernières décennies et la multitude de chantiers économiques lancés dans divers domaines.

Le Maroc mène également un travail dans le domaine du développement durable, notamment celui des énergies renouvelables, a ajouté M. Ameur, notant que les pays européens peuvent compter sur l’énorme potentiel et savoir-faire du Maroc en la matière.

Mettant en relief la résilience et la flexibilité dont a fait preuve le Maroc durant la crise du Covid, l’ambassadeur a souligné que le post-covid peut être porteur d’opportunités pour le Maroc et l’Europe, laquelle cherche à réduire sa dépendance de l’Asie.

Pour sa part, Philippe Suinen, président du Spa Waux-Hall Club, a souligné que le Maroc est le pays, dans la rive sud de la méditerranée, le plus proche de l’Europe, mettant entre autres l’accent sur le développement des chaines de valeur de haute qualité au Maroc et la qualité scientifique de ses étudiants, de ses ingénieurs et ses experts.