Belgique : Marche contre le racisme en mémoire des époux Iznasni

Dans la nuit du 7 mai 2002, les époux belgo-marocains Ahmed Isnasni et Habiba El Hajji ont été sauvagement abattus dans leur immeuble par un voisin sympathisant de l’extrême droite flamande à Schaerbeek (Bruxelles-capitale).

Survivante avec ses trois frères, sauvée par des voisins, Kenza Isnasni organise le 7 mai «Une marche pour la mémoire et la paix» qui commencera au 121 rue Vanderlinden, où ont été tués ses parents pour d’autres motifs que le racisme de l’assaillant.

Fondatrice de la «Habiba Ahmed Fondation», Kenza Isnasni souhaite que cette marche soit une occasion de rendre hommage à tous les parents et grand-parents, «à tous nos anciens afin que ce moment historique inspire une réelle transformation positive». «Nous ferons en sorte que ce moment de commémoration soit un engagement pour plus de paix, de reconnaissance et de respect mutuel», explique la fondation dans un communiqué.

Kenza Isnasni refuse toujours que ses parents soient réduits à des «victimes du racisme» et par son association, elle entretient leur mémoire et continue de répéter : «Faites que notre départ ne soit pas vain et que l’avenir soit celui d’une harmonie entre tous les citoyens libérés des dangereuses idées meurtrières».

Cette marche pacifique et silencieuse œuvrera dans ce sens, pour faire un pas de plus vers la paix et la mémoire, pour que des crimes comme celui qui a frappé ses parents il y a 20 ans ne se reproduisent plus jamais.