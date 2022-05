Accords d’Abraham : Les projets de l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël

L’ambassadeur des Etats-Unis en Israël poursuit son projet de promotion des Accords d’Abraham. Après avoir crée, en janvier dernier, le «Groupe de travail des ambassadeurs sur les Accords d’Abraham », Tom Nides se fixe de nouveaux objectifs.

Le diplomate américain prévoit «de lancer, cette année, le Festival et les Jeux des Accords d’Abraham, comprenant un match de football avec des joueurs d'Israël, des Émirats arabes unis, du Bahreïn et du Maroc, et un repas avec les chefs de ces pays, a-t-il révélé dans des déclarations au quotidien The Jerusalem Post.

Nides a souligné l'importance de «mettre tout le monde dans la même pièce pour établir des liens entre les personnes». Le prochain événement qu'il espère organier sera un tournoi de jeux vidéos avec des joueurs de tout le Moyen-Orient, ajoute la même source.

Ces annones de Nides interviennent alors que Maison Blanche et le bureau du Premier ministre israélien ont discuté de la tenue d'une réunion des dirigeants régionaux. Selon Axios, qui cite deux responsables israéliens, ce sommet interviendra dans le cadre de la visite du président Joe Biden au Moyen-Orient vers la fin juin.