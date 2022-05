L’Algérie diminue le débit de gaz à l’Espagne : Punition pour sa solidarité avec le Maroc ?

L'Algérie a réduit l'approvisionnement de l’Espagne en gaz naturel. Selon les données quotidiennes de la société Enagás, chargée du maintien et du développement des infrastructures gazières, les exportations via le gazoduc Medgaz ont chuté d'environ 25 % la semaine dernière, par rapport aux niveaux enregistrés à la mi-mars, rapporte mercredi 5 mai un média espagnol.

La même source attribue cette baisse au soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental, exprimé le 14 mars dans une lettre adressé au roi Mohammed VI. Un appui que l’Algérie a vivement condamné. Elle avait, d’ailleurs, rappelé le 19 mars son ambassadeur à Madrid pour «consultation».

Cette baisse constatée par la société Enagás intervient après les menaces proférées, le 27 avril, par le ministre algérien de l'Energie et des Mines, Mohamed Akrab, de rompre le contrat gazier liant la compagnie publique Sonatrach et ses partenaires espagnols. Le responsable régissait, ainsi, à la décision de son homologue espagnole d'autoriser le fonctionnement, en flux inverse, du Gazoduc Maghreb Europe (GME) vers le Maroc. «Tout acheminement de gaz naturel algérien livré à l'Espagne, dont la destination n'est autre que celle prévue dans les contrats, sera considéré comme un manquement aux engagements contractuels, et par conséquent, pourrait aboutir à la rupture du contrat liant la Sonatrach à ses clients espagnols», avait-il prévenu dans un communiqué.

Cette baisse, qui se situe à 70GWh par jour, préoccupe des professionnels du secteur en Espagne. Elle intervient alors que la Commission européenne tente d'imposer des niveaux de stockage de 80% pour tous les pays européens. L’Espagne est appelée à jouer un rôle décisif dans cette stratégie.

Outre cette réduction des approvisionnements en gaz naturel, la partie algérienne traine le pas pour l’inauguration officielle de l’extension des capacités de Medgaz, et ce, malgré les nombreux appels des entreprises espagnoles engagées dans ce projet, aux côtés de Sontrach. Un autre élément qui préoccupe les voisins ibériques.