Affaire Zakaria Mennouni : Le père de famille assistera aux funérailles en France

En attente de son visa, la semaine dernière, pour se rendre en France afin de prendre part aux funérailles de son fils, puis à l’opération de rapatriement du cercueil au Maroc, Mostafa Mennouni a obtenu son titre de séjour nécessaire au déplacement. Le père de famille a pu récupérer son document, ce mercredi dans la mi-journée, a appris Yabiladi auprès de lui.

Endeuillé par la mort de son fils Zakaria Mennouni, à 26 ans, dans des circonstances troubles, alors que les proches soupçonnent une éventuelle bavure policière, le père a souhaité transmettre un message de remerciements «à toute personne ayant collaboré pour récupérer [son] passeport avec visa» dans des délais lui permettant d’être en France, avant la fermeture du cercueil.

«Tous mes remerciements les plus profonds et sincère à toutes personnes ayant participé pour m'aider, d’abord pour la récupération de mon passeport avec visa, et aussi pour toute aide pour que justice soit faite», a indiqué le père, dans un écrit parvenu à notre rédaction.

Militante associative en France, Hind Dakoune, qui soutient Mostafa Mennouni, a exprimé auprès de Yabiladi son soulagement que la possibilité ait été donnée au père de faire un dernier au revoir à son fils, atteint par balles le soir du 21 avril dernier à Blois, à la suite d’une intervention de la police.

«Je ne doutais pas de l’humanisme du service consulaire qui a considéré la situation de deuil et de douleur de M. Mostafa et qui a permis de rendre cela possible ; nous remercions toutes les autorités qui ont collaboré positivement avec le père», nous a déclaré l’associative franco-marocaine.