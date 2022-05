L'école 1337 termine 5e du concours mondial «CodinGame spring challenge 2022»

L’école 1337 de formation informatique gratuite à l’Université Mohammed VI Polytechnique s’est illustrée au «CodinGame spring challenge 2022», qui s’est déroulé du 21 avril au 2 mai. Elle est arrivée 5e du classement mondial et première du classement africain.

Le CodinGame est un concours de programmation de code d’intelligence artificielle dans lequel les participants concourent dans un jeu de programmation. Pour cette édition, les codeurs devaient programmer une intelligence artificielle dans un jeu afin de défendre une base de vague d’attaquants.

Our School has been placed 5th worldwide and 1st in Africa in @CodinGame Spring Challenge 2022!

Congratulation to our students for doing a wonderful job at this highly competitive event! https://t.co/vpIOQnEinD