Israël veut un sommet des dirigeants arabes en présence de Joe Biden

Le président américain Joe Biden. / Ph. Debbie Hill - Associated Press

La Maison Blanche et le bureau du Premier ministre israélien ont discuté de la tenue d'une réunion des dirigeants régionaux. Selon Axios, qui cite deux responsables israéliens, ce sommet interviendra dans le cadre de la visite du président Joe Biden au Moyen-Orient vers la fin juin.

«Un sommet des dirigeants régionaux dirigé par Joe Biden signalerait le leadership et l'engagement des États-Unis au Moyen-Orient à un moment où les États-Unis sont perçus comme se retirant de la région», explique le média. Celui-ci rappelle que lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre israélien Naftali Bennett le 24 avril, Biden a accepté une invitation à se rendre en Israël dans les mois à venir. De plus, le conseiller israélien à la sécurité nationale Eyal Hulata et son homologue américain Jake Sullivan ont discuté du prochain voyage lors de pourparlers à la Maison Blanche la semaine dernière.

«Sullivan et Hulata ont évoqué la possibilité d'ajouter un élément régional à la visite de Biden, selon les responsables israéliens. L'une des idées était d'organiser une réunion entre Biden, Bennett et plusieurs autres dirigeants de la région, soit en Israël, soit dans un autre pays, afin de poursuivre sur la lancée du Sommet du Néguev qui s'est tenu en Israël fin mars et en tant que moyen de renforcer davantage les accords d'Abraham», ajoute la même source.

Les deux sources du média ont précisé toutefois que les discussions sont à un stade «préliminaire» et «qu'il n'est pas clair si une telle réunion sera possible», mais notent que les pourparlers sur la question sont en cours. La Maison Blanche a refusé, pour sa part, de commenter.

Les deux responsables israéliens ont déclaré qu'une date définitive pour la visite de Biden n'a pas été déterminée mais devrait avoir lieu dans les deux dernières semaines de juin. La visite devrait être relativement courte, Biden passant 24 à 36 heures sur le terrain, rencontrant des responsables israéliens à Jérusalem et des responsables palestiniens à Bethléem.

Ce sera le premier voyage de Biden au Moyen-Orient depuis son arrivée au pouvoir, alors qu’une équipe de la Maison Blanche se trouve depuis lundi en Israël pour entamer des discussions avec le gouvernement israélien sur la préparation de la visite.