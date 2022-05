France : Enquête sur l'agression de deux jeunes filles voilées par trois policiers

L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) enquête pour «violences par autorité publique» et pour «injure publique» suite aux plaintes déposées par deux femmes qui accusent trois policiers de les avoir agressés et insultés, le 14 avril dans les Hauts-de-Seine, rapporte Le Figaro.

Les violences policières, survenues sur le point de Clichy, ont été dénoncées le 21 avril par les jeunes femmes qui ont déposés plainte, dénonçant le caractère raciste et islamophobe de l’agression. Ce caractère, déplore leur avocat Nabil Boudi, n’a cependant pas été retenu par l’IGPN.

Les trois policiers concernés ont, pour leur part, porté plainte pour «outrage», «rébellion en réunion» et «violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique».

L’agression des jeunes filles a eu lieu alors qu’elles traversaient un passage piéton lorsqu'une voiture de police a activé ses gyrophares «pour forcer le passage» avant de «freiner brusquement au milieu de la voie en arrivant à leur niveau», raconte une des victimes.

Suite à cela, elles assurent que les policiers sont sortis du véhicule pour les contrôler, contrôle d'identité «illégal en la forme» car fondé sur «le seul élément distinctif des deux jeunes femmes : le port du hijab», rapporte leur avocat. Une des jeunes femmes aurait alors été frappée de plusieurs gifles, avant de subir un plaquage ventral.

L’autre jeune fille assure avoir reçu des coups «au niveau du dos et de la poitrine» et avoir été insultée de «sale pute» (sic) avant qu’elle ne «perde connaissance». Un policier aurait également tenté d’arracher le voile de l’une d’elle, selon leurs témoignages.

