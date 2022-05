FMI : Le Maroc a été un des pays qui a réagi le plus vite à la crise du Covid-19

Le Maroc a été un des pays qui a réagi le plus rapidement à la crise du Covid-19, souligne Jihad Azour, directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient et Asie centrale au sein du Fonds monétaire international (FMI), dans un entretien au «Point» publié ce mercredi.

Le Royaume a mis en place un certain nombre d'instruments de soutien et de protection sociale, visant surtout une population de travailleurs informels assez large d'environ 7 millions de familles, relève M. Azour dans cet entretien qui a aussi été l'occasion de revenir sur les mesures prises par les pays de la région dans le contexte de la crise ukrainienne.

Selon le responsable du FMI, le Maroc «a surtout établi un plan de vaccination très rapide, lui permettant de vite atteindre un niveau de protection immunitaire assez élevé, ce qui a permis à l'économie de reprendre son cours».

«On a donc constaté l'an dernier une forte reprise, qui a permis au pays de rétablir, et même de renforcer, ses équilibres de base», remarque-t-il, ajoutant que dans le même temps, le Maroc a entamé un certain nombre de réflexions sur des réformes structurelles, comme la modification du système de protection sociale ou des mesures économiques visant les entreprises publiques.

S'appuyant sur l'expérience qu'il a acquise au cours des dernières années, le Maroc a utilisé les mêmes instruments pour faire face cette année à l'effet conjugué de la crise en Ukraine et de celle du Covid, en réalisant un meilleur ciblage de l'aide sociale, observe M. Azour.

«Il faut que le Maroc poursuive ses réformes, maintienne la stabilité dans les finances publiques et continue à réduire son niveau d'endettement, qui est aujourd'hui sous contrôle», préconise le directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient et Asie centrale du FMI.

Dans le sillage de la guerre russo-ukrainienne, le responsable a estimé que la situation du Maroc est «meilleure» par rapport à d’autres pays de son entourage, car, selon lui, le Royaume «a réussi, malgré la sécheresse importante qui a frappé le pays cette année, à gérer l'épidémie de Covid-19 en mettant en place des canaux de soutien efficaces».