Le Marocain Suleiman Zanfari classé 3e lors du championnat d'Espagne de F4

Le pilote marocain Suleiman Zanfari s'est classé 3e de la deuxième course du 1er meeting du championnat d'Espagne de Formule 4, organisé sur le circuit d’Algarve à Portimao, au Portugal. Le jeune pilote marocain, âgé de 17 ans, a signé une belle prestation lors de ce championnat, tenu du 29 avril au 1er mai.

Le pilote de l'écurie MP Motorsport, qui incarne les espoirs du Maroc et de la région MENA en Formule 4, a tout de suite intégré le groupe de tête des 30 pilotes présents.

Auteur des 6e et 7e chronos en qualification, Suleiman confirmait son potentiel en terminant 5e de la première course du week-end et 6e de la troisième.

S'exprimant à cette occasion, Suleiman s'est dit «assez satisfait de sa prestation pour ce premier meeting», affirmant avoir «bien fait d’intensifier sa préparation depuis cet hiver parce que le niveau est vraiment très haut cette année».

«Je n’ai pas pris de risques dans les courses 1 et 3. J’ai été plus offensif dans la course 2. J’ai réalisé un dépassement crucial en fin de course et j’ai ensuite été en mesure de résister à la pression de mes adversaires. C’est un excellent début de saison pour moi», a-t-il ajouté.

Suleiman Zanfari, qui s’était classé 11e du Championnat d’Espagne de F4 en 2021, occupe la 5e position au classement provisoire du Championnat d’Espagne de F4 avec 28 points, avec des ambitions sérieuses pour la prochaine épreuve qui aura lieu dans moins d’un mois, les 28 et 29 mai en Espagne sur le circuit de Jerez de la Frontera.