«Diplomatie des engrais» : Le ministre brésilien de l'Agriculture attendu au Maroc

Le ministre de l’Agriculture du Brésil, Marcos Montes est attendu ce mercredi en Afrique du Nord et au Proche-Orient pour une visite de 8 à 10 jours qui le conduira en Jordanie, en Égypte et au Maroc. La visite du ministre était initialement prévue en avril, mais les Brésiliens l’ont reporté à cause du Ramadan, rapporte-t-on.

«C'est un pèlerinage que nous appelons la diplomatie des engrais», a déclaré le ministre à Reuters, précisant que sa visite aura pour but de discuter d’une augmentation de l’importation des engrais vers le Brésil. La visite du ministre vise à encourager des investisseurs étrangers à produire des engrais au Brésil.

Le Brésil, qui importe près de 85% de ses engrais, est inquiet d’une pénurie de la matière face aux sanctions imposées sur des producteurs clefs comme la Biélorussie et la Russie, tandis que la Chine restreint ses exportations.

Pour assurer un stock stratégique, le Brésil a d’ailleurs augmenté, en avril, son importation d’engrais depuis la Russie de 24,57% à 9,795 millions de tonnes au premier trimestre de 2022.

Depuis février, le Brésil négocie également avec l’Iran pour tripler l’importation d’engrais à 3 millions de tonnes, mais les accords sont compliqués par les sanctions qui frappent l’Iran, créant notamment des difficultés de paiements.