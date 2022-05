CJB : Des députés questionnent les Affaires étrangères sur le déclassement de Chadia Arab

Après le député du Maine et Loire en France, Matthieu Orphelin, le sénateur Joel Bigot et la députée Stella Dupont ont adressé un écrit au ministre de français de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), ainsi que le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), en demandant des explications sur le déclassement de la géographe, chercheuse et universitaire Chadia Arab, de sa première position après son audition pour le poste de directrice du Centre Jacques Berque (CJB) à Rabat.

Dans leur intervention, les élus ont plaidé pour plus de transparence dans les recrutements des directeurs des centres de recherche français à l’étranger. Ce soutien au sein des députés intervient après celui des universitaires, français et étrangers. En avril dernier après les révélations sur ce déclassement, Chadia Arab, également chercheuse au CNRS, a été soutenue par son université à Angers et son laboratoire de recherche au sein du Centre. Dans une lettre de soutien, l’UMR-ESCO a soupçonné une discrimination sur la base de la binationalité, l’universitaire étant franco-marocaine.

Pour sa part, le Conseil d’administration de l’Université d’Angers avait voté à l’unanimité une motion, pour demander au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) d’interroger celui de l’Europe et des Affaires étrangères sur le déclassement de la géographe.

À la suite des révélations, un large collectif d’intellectuels français et internationaux ont signé une tribune et une pétition dénonçant une «décision scandaleuse» et des «pratiques discriminatoires contre la méritocratie républicaine».