Le roi Mohammed VI félicite l'alpiniste Bouchra Baibanou après son exploit dans l’Himalaya

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Bouchra Baibanou, qui a réussi l’exploit de hisser haut le drapeau marocain au sommet de l’Annapurna dans l’Himalaya. Dans ce message, le roi exprime ses voeux de plus de succès dans le brillant parcours d’alpiniste.

Mohammed VI a, par ailleurs, salué les grands efforts déployés par Bouchra Baibanou pour réaliser de meilleures performances dans l’alpinisme, reflétant en cela sa volonté et détermination connues à honorer la femme marocaine et à consacrer sa présence distinguée aux niveaux continental et international.

L’aventurière et championne d’alpinisme marocaine a réussi à ajouter un autre exploit à son palmarès entre 2011 et 2018 après avoir gravi, jeudi dernier, le sommet de l’Annapurna dans l’Himalaya. Le mont Annapurna est situé au centre du Népal, avec une hauteur de 8 091 mètres (26 545 pieds), et est connu comme l’une des montagnes les plus dangereuses au monde pour les alpinistes.

Baibanou, responsable du Comité des femmes à la Fédération royale marocaine du ski et des sports de montagne, a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux au sommet du mont Annapurna portant le drapeau national.