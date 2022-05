Maroc : La FRMF dément les rumeurs sur un départ de Vahid Halilhodžić

En réponse à ce qui a été rapporté par certains médias concernant les rumeurs autour du limogeage de Vahid Halilhodžić de la sélection nationale en tant qu’entraineur, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a démenti ces informations, à la suite d’une réunion ce lundi 2 mai.

Dans une déclaration publiée ce lundi sur son site, la FRMF a souhaité «éclairer l’opinion publique et lever toute confusion», en affirmant qu’«aucune rencontre n’a eu lieu aujourd’hui entre le président de la fédération et le sélectionneur national». Ce dernier est «toujours en vacances privées hors du Maroc et rejoindra le complexe Mohammed VI de football cette semaine, comme annoncé précédemment», a souligné l’institution sportive.

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs ont indiqué que Vahid Halilhodžić pourrait quitter son poste de sélectionneur des Lions de l’Atlas, même que d’éventuelles négociations seraient en cours avec André Villas-Boas pour lui succéder.