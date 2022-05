La FIFA inflige une amende au Maroc, l’Algérie, l’Egypte, le Nigeria, le Senegal et le Congo

La Fédération internationale de football association (FIFA) a imposé des sanctions à six fédérations africaines du ballon rond, à la suite des matchs barrage de la Coupe du monde 2022 qui se sont déroulés en mars dernier. Ainsi, le Maroc est pénalisé d’une amende salée de 30 000 dollars, pour usage de fumigènes par ses supporters dans les gradins, jets d’objets et blocage des marches lors du match retour, tenu au stade Mohammed V de Casablanca.

La FIFA a également sanctionné l’équipe de la République démocratique du Congo par un match à huis clos, après que ses supporters ont pris d’assaut le stade de Kinshasa, lors du match contre les Lions de l’Atlas. Elle payera aussi une amende de 123 000 $ et de 5 000 $ supplémentaires pour jet d’objets lors du match retour du barrage qui s’est déroulé à Casablanca.

Par ailleurs, le Nigeria a été condamné à verser une amende de 154 000 dollars, avec un match à huis clos, après que des supporters ont pris d’assaut le stade prévu d’accueillir le match avec le Ghana. Une pénalité de 180 000 dollars a été infligée au Sénégal et de 6 000 dollars à la Fédération égyptienne de football, après que l’arbitre du match retour tenu à Dakar a donné des avertissements à six membres des Pharaons.

La Fédération internationale de football (FIFA) a mis fin aux espoirs de l’Algérie et de l’Egypte de rejouer le match retour contre le Cameroun et le Sénégal, respectivement. De plus, la FIFA a sanctionné les Fennecs d’une amende de 3 000 dollars, pour atteinte à l’ordre et à la sécurité lors des matches, par jets d’objets et usage des feux d’artifice.