Espagne : Les alliés du Polisario entrent dans la «commission des secrets officiels»

Deux formations alliées du Polisario accèdent, pour la première fois, à la très influente «commission de contrôle des crédits pour les dépenses réservées», connue sous le nom de : «commission des secrets officiels», relevant de la Chambre basse du Parlement espagnol.

Des députés du parti basque Bildu et de la Gauche catalane, indépendantistes, siègent désormais au sein de cette instance, considérée comme le cadre dans lequel le gouvernement communique des informations au pouvoir législatif sur des sujets qui peuvent être embarrassants pour l'Etat. Les lois de finances réservent, en effet, des dizaines de millions euros aux fonds réservés, qui profitent au financement d’actions des services de renseignements et de certaines interventions secrètes des ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères.

L’accès de Bildu et la Gauche catalane à la «commission des secrets officiels» pourrait donner au Front Polisario des informations sur la teneur des accords, frappés encore par le sceau de la confidentialité, conclus entre le Maroc et l’Espagne, lors de la visite de Pedro Sanchez à Rabat le 7 avril, notamment le volet qui concerne la délimitation des frontières maritimes atlantiques des deux pays.

L'entrée de ces deux formations d’extrême gauche à ladite commission fait suite à des révélations sur une affaire d’espionnage, via le système israélien Pegasus, menée par les services de renseignements ayant visé des personnalités indépendantistes en Catalogne.