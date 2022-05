Maroc : Un congé de paternité de 15 jours en projet

Pour la première fois au Maroc, le droit du congé parental accordé aux hommes, après la naissance de leur enfant, sera de quinze jours au lieu de trois. Ministre déléguée en charge de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour a indiqué, samedi, que cette mesure devrait permettre aux fonctionnaires de «mieux concilier vie professionnelle et vie privée». «Comme d’autres questions stipulées dans cet accord social, cette mesure doit aujourd’hui faire l’objet d’un projet de loi et être adoptée par le Parlement», a-t-elle souligné, à l’occasion de la signature d’un accord social et une charte nationale du dialogue social, entre le gouvernement et les partenaires sociaux.

La ministre a ajouté auprès de Le360 que «ce congé de 15 jours payable vise à aider les femmes qui accouchent, en leur permettant de bénéficier du soutien de leur conjoint durant ce moment important de leur vie». Et d’indiquer que «cette mesure est conforme à la Constitution, qui stipule que l’éducation des enfants est une responsabilité commune et partagée». Dans le même registre, les allocations familiales augmenteront de 100 DH pour le quatrième, cinquième et sixième enfant.

Outre ces nouvelles mesures, l’accord signé avec les centrales syndicales les plus représentées, samedi, prévoit la hausse du salaire minimum dans la fonction publique, fixé désormais à 3 500 DH, ainsi que l’augmentation graduelle du salaire minimum dans le secteur agricole.