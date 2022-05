Pour ne pas froisser l’Algérie, le Polisario muet face à l’apport de l’OPEP dans le projet du gazoduc Maroc-Nigéria

Le Polisario a choisi de passer sous silence la contribution du Fonds de l'OPEP pour le développement international au financement d'une partie de la deuxième phase des études d’avant-projet détaillées du projet de gazoduc Nigeria-Maroc. L’apport financier de l’Algérie dans ledit Fonds est la cause directe de ce mutisme, puisqu'il un membre fondateur de l’OPEC Fund, dont la création a été proclamée lors de la conférence des chefs d’Etats de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, organisée en mars 1976 à Alger.



En revanche, le mouvement séparatiste s’est montré très critique avec la société d'ingénierie australienne WorleyParsons, qui a remporté le contrat pour mener les études techniques préliminaires du projet de gazoduc qui reliera le royaume au Nigéria par voie maritime.

L’ «Autorité sahraouie du pétrole et des mines» invite la compagnie australienne et les autres sociétés étrangères liées au projet gazier maroco-nigérian «à abandonner leurs activités et investissements au Sahara occidental».

Le Polisario a informé aussi «l'Union africaine des dangers de telles activités se déroulant dans les territoires d’Etats membres de l’UA et l'appelle en conséquence à assumer ses responsabilités dans la défense de la souveraineté et des richesses de ses Etats membres, conformément aux dispositions de la charte fondatrice de l'Union africaine et de sa loi fondamentale», indique la même instance dans un communiqué.

Si le Polisario a oublié de pointer l’apport financier de Fonds de l'OPEP pour le développement international, il a décoché des flèches en direction de la Banque Islamique de Développement (ISBD), qui contribue à hauteur de 50% de la somme nécessaire (90,1 M$) pour la réalisation de la 2è phase de l’avant-projet technique du gazoduc Maroc-Nigeria.

Pour rappel, le Polisario avait déjà opté pour le mutisme, au lendemain de l’annonce, en novembre 2020, de la signature d’un nouvel accord de pêche maroco-russe, intégrant les eaux du Sahara occidental.