CNSS : 75,31 MDH par an consacré aux assurés affectés par la pandémie

Un montant de 75,31 millions de dirhams sera consacré annuellement aux assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) affectés par les répercussions de la pandémie de la Covid-19, a indiqué le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Sekkouri. Ce coût financier sera pris en considération dans la réforme générale du régime de la retraite et de la CNSS.

Samedi dans une allocution à l'occasion de la Fête des travailleurs, le ministre a souligné qu'il sera procédé également à la révision de la base de calcul des salaires sur la base de laquelle est accordé le droit à la retraite pour tous les assurés auprès de la CNSS affectés par la pandémie de la Covid-19, en permettant notamment à ceux partis à la retraite entre février 2020 et décembre 2021 d'en bénéficier. Il a précisé que le nombre de salariés affectés par la pandémie et n'ayant pas bénéficié de l'indemnité mensuelle de 2000 DH est de 81 060 personnes.

De même, le gouvernement s'est engagé dans le cadre du dialogue social à revaloriser le salaire minimum de 10% dans les secteurs de l'industrie, du commerce, des professions libérales et des services, précisant que cette augmentation sera mise en oeuvre sur deux tranches, 5% à partir du 1er septembre et 5% après la révision de certaines dispositions du Code du travail.

Il a fait part également de l'unification progressive du salaire minimum légal entre les secteurs de l'industrie, du commerce, des professions libérales et du secteur agricole, à travers le relèvement du salaire minimum de 10% dans le secteur agricole consécutivement en 2022 et 2023, et de 5% entre 2024 et 2028. En outre, le salaire minimum agricole garanti au Maroc (SMAG) augmentera de 10% à partir de septembre 2022, dans la perspective de l'aligner sur le Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des professions libérales à l'horizon 2028, a affirmé le ministre.

Cette démarche sera faite en réduisant la condition pour bénéficier de la pension vieillesse de 3 240 à 1 320 jours d'affiliation et en permettant à l'assuré, arrivé à l'âge légal de la retraite et disposant de moins de 1 320 jours d'affiliation, de récupérer la part des cotisations salariales et patronales, notant que ces deux éléments seront inclus dans les propositions en vue d'une approche globale de la réforme des retraites.